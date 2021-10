Under 15, pausa campionato: buon inizio per il Benevento I giallorossi hanno conquistato quattro punti

Turno di sosta per il campionato under 15 dopo due sole giornate. Considerato il formato ridotto della competizione, si prevedono numerose pause fino alla fine torneo. Il Benevento è partito bene, conquistando quattro punti. All'esordio c'è stato il pareggio in casa del Frosinone, mentre al primo match disputato all'Avellola ha ottenuto una bella vittoria per 4-1 sul Cosenza. Un buon inizio per i ragazzi allenati da Carbone, i quali si affacciano per la prima volta a un torneo nazionale: un approccio ancora più significativo rispetto al passato, considerato che nelle ultime due stagioni non hanno mai avuto modo di confrontarsi con altre realtà nell'ambito della scuola calcio a causa delle numerose sospensioni causate dalla pandemia. Il campionato riprenderà il prossimo 17 ottobre, quando il Benevento si recherà in casa del Lecce.

La classifica:

Roma 6

Lazio 6

Reggina 6

Benevento 4

Napoli 3

Frosinone 2

Crotone 1

Salernitana 0

Cosenza 0

Lecce 0