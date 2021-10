Under 15, il Benevento vince a Lecce e aggancia il secondo posto Importante vittoria per i sanniti con le reti di Falcone e Buccoliero

Lecce – Benevento 0-2

Lecce: Atotor, Negro P., Leone, Attanasio, Lombardi, Ria G., Mutisi, Spinelli (18’st Ripa P.), Ligorio (5’st Leo), Brigida (27’st De Luca), Coulibaly. A disp.: Negro F., Ricercato, Gianfreda, Perrone, Grapsi, Conte. All.: Chevanton

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone, De Marco, Nonga, Verza, Cerciello (15’st Masi), Borrelli (30’st Diez), De Stefano (1’st Spanò), Santucci (18’st Sasso), Buccoliero. A disp.: Venditto, Baldinucci, Sgambato, Puca, Nurcato. All.: Carbone

Arbitro: Racanelli di Bari

Assistenti: Sorgente e Talucci di Taranto

Reti: 24’pt Falcone, 29’st Buccoliero

Secondo successo consecutivo per l’under 15 del Benevento che ha espugnato il terreno di gioco del Lecce con il punteggio di 2-0. La truppa di Carbone è riuscita a spuntarla al termine di un match complicato, nel corso del quale è riuscito a imporsi grazie a una buona organizzazione tattica. Il vantaggio sannita l’ha firmato Falcone dopo 24 minuti di gioco. Il raddoppio è arrivato al 29’ con Buccoliero. Un successo “all’inglese” per la Strega che dà continuità ai risultati positivi delle prime due giornate. Soddisfatto il tecnico Carbone che ha sottolineato la soddisfazione per il risultato raggiunto: “E’ stata una gara difficile contro una squadra vogliosa di riscattare le ultime sconfitte. I ragazzi hanno interpretato bene l’incontro, tenendo sempre il controllo del gioco e il baricentro alto. Potevamo concretizzare meglio le tante occasioni, ma la solidità difensiva ci ha permesso di portare a casa i tre punti. Continua la crescita del gruppo che attraverso gli errori matura e si perfeziona. Io e tutto il mio staff siamo estremamente contenti e possiamo essere orgogliosi dell’applicazione dell’intero gruppo”. Con questo risultato i giallorossi balzano al secondo posto in classifica con sette punti: nella prossima giornata affronteranno la Reggina all’Avellola.

I risultati della quinta giornata:

Cosenza - Crotone 1-2

Frosinone - Lazio 3-2

Lecce - Benevento 0-2

Napoli - Salernitana 2-1

Reggina - Roma 2-6

La classifica:

Roma 9

Benevento 7

Napoli 6

Lazio 6

Reggina 6

Frosinone 5

Crotone 4

Salernitana 0

Cosenza 0

Lecce 0