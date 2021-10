Benevento, domenica le under 16 e 15 affrontano la Reggina Impegni casalinghi per le due formazioni giallorosse

Impegni casalinghi per le compagini under 16 e 15 del Benevento nella mattinata di domenica. Entrambe hanno cominciato il campionato nel migliore dei modi, tanto da piazzarsi sin da subito ai vertici della classifica. A fare visita all'Avellola saranno le formazioni di categoria della Reggina. Ad aprire le danze sarà la truppa di Carbone con inizio fissato alle ore 10:30. Alle 13 sarà la volta dei ragazzi guidati da Fusaro che cercano la quarta vittoria consecutiva per consolidarsi al primo posto.

Il programma della 4^ giornata:

Benevento - Reggina

Crotone - Lecce

Lazio - Cosenza

Roma - Napoli

Salernitana - Frosinone

Classifica under 16:

Lazio 9

Benevento 9

Roma 7

Napoli 5

Frosinone 3

Lecce 2

Reggina 2

Crotone 1

Cosenza 1

Salernitana 1

Classifica under 15:

Roma 9

Benevento 7

Napoli 6

Lazio 6

Reggina 6

Frosinone 5

Crotone 4

Salernitana 0

Cosenza 0

Lecce 0