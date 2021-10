Benevento, sconfitta dell'under 15 contro la Reggina I calabresi vincono all'Avellola con le reti di Zagari R. e Maisano

Benevento - Reggina 0-2

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone, De Marco, Nonga, Verza, Cerciello (21'st Masi), Borreli, Nurcato (31'st Sasso), Santucci (10'st Spanò), Buccoliero. A disp.: Marino, Salierno, Diez, Puca, Pellino, Ambrosio. All.: Carbone

Reggina: De Lorenzo, Tortoriello, Cosmano (13'st Longo), Brutto (36'st Greco), Zagari R., Ramondino, Gatto G., Gatto P. (36'st Movilia), Cosentino, Parafiorito (18'st Maisano), Veron (13'st Guerrisi). A disp.: Ferraiolo, Misefari, Malara, Alvaro. All.: Cassalia

Arbitro: Mele di Avellino

Assistenti: Cafisi di Nocera Inferiore e Cammarota di Nola

Reti: 37'pt Zagari R. e 40'st Maisano

Prima sconfitta stagionale per l'under 15 del Benevento che è caduta all'Avellola contro la Reggina per 2-0. E' stata una gara maschia, caratterizzata da numerose interruzioni di gioco che non hanno permesso una manovra fluida. Nel primo tempo la squadra più pericolosa è stata quella allenata da Carbone che ha sfiorato il vantaggio con Borrelli: prima il centrocampista giallorosso si è visto deviare in angolo da De Lorenzo una insidiosa conclusione dalla distanza, poi è stato il palo a vietargli la gioia del gol dopo averlo colpito su calcio di punizione diretto. La beffa è arrivata a pochi istanti dalla fine di frazione con Zagari R. che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha beffato Nunziante con il gol del vantaggio. Nella ripresa si è giocato pochissimo per via delle tante interruzioni causate da falli, perdite di tempo e sostituzioni. Al 40' la Reggina ha chiuso la partita con Maisano che ha capitalizzato in rete un assist di Cosentino. Il Benevento resta a quota 7 punti in classifica. Nella prossima giornata affronterà il Napoli in trasferta.

I risultati della 4^ giornata:

Crotone - Lecce 1-2

Lazio - Cosenza 1-0

Roma - Napoli 0-0

Salernitana - Frosinone 1-2

La classifica:

Roma 10

Lazio 9

Reggina 9

Frosinone 8

Napoli 7

Benevento 7

Crotone 4

Lecce 3

Salernitana 0

Cosenza 0