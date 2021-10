Under 15, pesante vittoria del Benevento a Napoli. I giallorossi chiudono in 9 Decisiva una rete di Borrelli nel primo tempo

Napoli - Benevento 0-1

Napoli: Gisondi, Lupacchio, Distratto F., Cimmaruta (30'st Cannavacciuolo), Rocco, Garofalo C., Distratto D. (30'st Cacace), Arzillo (30'st Raiola), Picca (17'st Iovine), Napoletano, Sorrentino P. (17'st Giglio). A disp.: La Matta, Carofilo, Di Fiore, Buzzella. All.: Sorano

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone, De Marco, Nonga, Verza, Masi, Borrelli (30'st Cerciello), Nurcato (15'st Sasso), Santucci (1'st De Stefano)(31'st Diez), Buccoliero. A disp.: Marino, Sgambato, Puca, Pellino, Coppola. All.: Carbone

Arbitro: Pugliese di Frattamaggiore

Assistenti: Angelillo di Nola e Vanacore di Castellammare di Stabia

Rete: 11'pt Borrelli

Note: Espulsi al 35' De Marco per doppia ammonizione e al 40'st Nunziante

Pesante vittoria ottenuta dall'under 15 del Benevento sul campo del Napoli. I giallorossi riscattano al meglio la sconfitta rimediata nella scorsa giornata all'Avellola contro la Reggina, ottenendo tre punti di spessore in casa dei partenopei. Il risultato si è sbloccato dopo undici minuti dal fischio d'inizio e ha portato la firma di Borrelli, il quale ha capitalizzato al meglio un'ottima azione della truppa guidata da Carbone. Dopo il vantaggio sannita, le squadre si sono contrapposte colpo su colpo anche nel secondo tempo. A pochi minuti dal triplice fischio, il Benevento si è trovato in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di De Marco per doppia ammonizione. Nel finale non è mancato il nervosismo e a farne le spese è stato Nunziante che è tornato anzitempo negli spogliatoi per via di scaramucce con gli avversari, con la Strega che ha proseguito gli ultimi scampoli di gara in nove uomini. L'inferiorità numerica non ha vietato al Benevento di portare a casa la vittoria che gli permette di balzare a quota dieci punti in classifica. Un risultato più che positivo per i giallorossi che nella prossima settimana riposeranno: il rientro è fissato al 14 novembre, quando all'Avellola si presenterà la Roma.

I risultati della 5^ giornata:

Cosenza - Frosinone

Lecce - Lazio 1-3

Napoli - Benevento 0-1

Reggina - Crotone

Roma - Salernitana 1 novembre

La classifica:

Lazio 12

Roma 10

Benevento 10

Reggina 9

Frosinone 8

Napoli 7

Crotone 4

Lecce 3

Salernitana 0

Cosenza 0