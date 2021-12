Under 15, sosta campionato: il Benevento pensa solo alla Lazio Il match con i biancocelesti si giocherà il prossimo 19 dicembre

Turno di sosta per il campionato under 15 che chiuderà il girone d'andata il prossimo 19 dicembre. Il Benevento ospiterà la Lazio all'Avellola, con i giallorossi che vogliono mettere la classica ciliegina sulla torta su una prima parte di stagione molto importante. In attesa del recupero del derby capitolino, al momento gli stregoncini di Carbone sono al comando della classifica insieme al Frosinone. Una posizione che vogliono mantenere, provando a fare un'altra vittima illustre dopo le importanti vittorie contro Napoli e Roma.

Il programma della 9^ giornata:

Benevento - Lazio

Napoli - Cosenza

Reggina - Lecce

Roma - Frosinone

Salernitana - Crotone

La classifica:

Frosinone 17

Benevento 17

Roma 16*

Napoli 16

Lazio 15*

Reggina 10

Lecce 7

Crotone 7

Cosenza 4

Salernitana 2

*una partita in meno