Under 15, Benevento di scena a Cosenza Il match è stato anticipato a domani mattina

Riprende il campionato under 15, con la compagine allenata da Dagoberto Carbone che sarà di scena sul campo del Cosenza. I giallorossi sono arrivati al giro di boa facendo registrare un rendimento di grande spessore, chiudendo al secondo posto a due sole lunghezze dalla capolista Roma. In casa dei calabresi, ultimi in classifica, cercheranno di proseguire il cammino nel migliore dei modi. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 10:30 di domani.

Il programma della 2^ giornata di ritorno:

Cosenza - Benevento

Frosinone - Crotone

Lazio - Salernitana

Lecce - Roma

Reggina - Napoli

La classifica:

Roma 22

Benevento 20

Napoli 19

Frosinone 17

Lazio 15

Reggina 10

Lecce 10

Crotone 7

Salernitana 5

Cosenza 4