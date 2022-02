Under 15, sconfitta del Benevento con il Frosinone I ciociari si sono imposti all'Avellola

Benevento - Frosinone 1-4

Benevento: Marino, Zanni, Baldinucci (1'st Masi), De Marco (1'st Sasso), Nonga, Verza, Borrelli, Cerciello (5'st Coppola), De Stefano (5'st Pellino), Santucci, Buccoliero. A disp.: Verdicchio, Salierno, Puca, Diez, Nurcato. All.: Carbone

Frosinone: Marini, Falli, Cazora (33'st Oscurato), Tocci (15'st Riccone), Dolciami, Caliandro, De Filippis (15'st Molignano), Diodati, Baptista (33'st Marchesi), Buonpane (29'st Belli), Fiorito (29'st Lombaro). A disp.: Di Rienzo, Tiberi, Lupi. All.: Mizzoni

Arbitro: Petti di Nocera Inferiore

Assistenti: Capano e De Rosa di Napoli

Marcatori: 14'pt, 21'pt e 21'st Baptista (F), 35'pt Fiorito (F), 32'st Borrelli su rig. (B)

Note: Espulsi Sasso al 6'st e Santucci al 37'st

E' caduta l'under 15 del Benevento sul sintetico dell'Avellola contro il Frosinone. I ciociari hanno incanalato l'incontro nel primo tempo, grazie alle due marcature di Battista al 14' e al 21' e il tris firmato da Fiorito a pochi istanti dal duplice fischio. Nella ripresa Carbone ha cercato di dare una scossa alla squadra con gli inserimenti di Masi e Sasso, ma i piani sono stati rovinati dall'espulsione di quest'ultimo al 6' per doppia ammonizione. Il Frosinone ha chiuso la contesa al 21' con la tripletta di Baptista. La Strega ha siglato il gol della bandiera al 32' con un calcio di rigore trasformato da Borrelli. Nel finale ha chiuso in nove per via del rosso rimediato da Santucci.

I risultati della 1^ giornata di ritorno:

Benevento - Frosinone 1-4

Crotone - Lazio 0-3

Napoli - Lecce 2-0

Roma - Cosenza 2-0

Salernitana - Reggina 3 marzo

La classifica:

Roma 31

Napoli 28

Benevento 24

Lazio 22

Frosinone 21*

Reggina 10*

Lecce 10

Crotone 7**

Cosenza 5*

Salernitana 5*