Under 15, sconfitta del Benevento in casa della Reggina Decisive le reti di Gatto e Cosentino

Reggina - Benevento 2-0

Reggina: De Lorenzo, Cosmano (33'st Greco), Misefari, Guerrisi, Zagari Ruben, Ramondino, Gatto P. (16'st Malara), Veron (33'st Gatto G.), Cosentino, Parafiorito (34'st Maisano), Tortoriello (16'st Longo). A disp.: Campolo, Brutto, Panuccio, Zagari L.. All.: Cassala

Benevento: Nunziante, Zanni, Masi, De Marco, Nonga, Verza (20'st Pellino), Borrelli, Cerciello (12'st Falcone), Coppola (26'st Baldinucci), De Stefano, Buccoliero. A disp.: Marino, Salierno, Puca, Diez, Giorgione, Sgambato. All.: Carbone

Arbitro: Carlizzi di Vibo Valentia

Assistenti: Cotroneo e Fascetti di Reggio Calabria

Marcatori: 35'pt Gatto P., 38'st Cosentino

Note: Espulso al 38'st Zagari Ruben (R)

L'under 15 ha ripreso il cammino in campionato con una sconfitta, la seconda consecutiva, maturata sul campo della Reggina. L'incontro è stato molto combattuto, ma i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio sul finire del primo tempo grazie a una marcatura di Gatto P.. Nella ripresa, la truppa di Carbone ha cercato di riequilibrare il risultato, ma alla fine la Reggina ha chiuso i giochi con il raddoppio firmato da Cosentino. I giallorossi restano a quota 24 punti in classifica, scivolando al quinto posto ma tenendosi ben saldi nella griglia play off con un vantaggio di undici lunghezze sul Lecce a cinque giornate dalla fine della stagione regolare. Nella prossima giornata, in programma il 13 marzo, ci sarà il derby col Napoli all'Avellola.

I risultati della 4^ giornata di ritorno:

Cosenza - Lazio 0-2

Frosinone - Salernitana 3-0

Lecce - Crotone 3-2

Napoli - Roma 1-1

Reggina - Benevento 2-0

Classifica under 15:

Roma 32

Napoli 29

Frosinone 27

Lazio 25

Benevento 24

Reggina 16

Lecce 13

Crotone 10

Cosenza 5

Salernitana 5