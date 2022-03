Under 15, pari tra Benevento e Napoli: manca un punto per i play off I sanniti sono sempre più vicini alla qualificazione

Benevento - Napoli 0-0

Benevento: Nunziante, Zanni, Masi (31'st Falcone), Cerciello, Nonga, Verza, Borrelli, Pellino (11'st Baldinucci), De Stefano, Santucci (24'pt Sasso), Buccoliero (31'st De Marco). A disp.: Marino, Diez, Giorgione, Coppola, Puca. All.: Carbone

Napoli: Sorrentino, Ponticelli (19'st Lupacchio), Distratto F., Cimmaruta, Rocco, Garofalo C., Distratto D., Arzillo (19'st Cannavacciuolo), Picca (31'st Sorrentino P.), Napoletano, Giglio (31'st Iovine). A disp.: Gisondi, Carofilo, Buzzella, Cacace, Riccio. All.: Sorano

Arbitro: Pirozzi di Frattamaggiore

Assistenti: Cerciello e Panico di Nola

Pareggio a reti bianche tra le formazioni under 15 di Benevento e Napoli. Un punto che non smuove in maniera sostanziale la classifica, ma che avvicina i giallorossi alla qualificazione ai play off. A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, infatti, il vantaggio sul settimo posto è di undici punti: manca soltanto un punto per poter accedere agli spareggi che permetteranno l'accesso alle fasi finali nazionali. Il derby tra giallorossi e partenopei è stato molto equilibrato. Meglio la truppa di Carbone nella ripresa che ha sfiorato in un paio di occasioni il gol, tra una con Buccoliero a pochi minuti dalla fine che ha spedito sul fondo un pallone da ottima posizione. Alla fine il risultato finale ha rispecchiato quanto visto in campo. Nella prossima giornata la truppa di Carbone se la vedrà contro la Roma: un match che, come detto, potrà consegnare al Benevento la certezza della partecipazione ai play off.

I risultati della 5^ giornata di ritorno:

Crotone - Reggina 3-0

Frosinone - Cosenza 1-0

Lazio - Lecce 2-2

Salernitana - Roma 1-0

Classifica under 15:

Roma 32

Frosinone 30

Napoli 30

Lazio 26

Benevento 25

Reggina 16

Lecce 14

Crotone 13

Salernitana 8

Cosenza 5