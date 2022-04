Under 15, tris del Benevento alla Salernitana: la Strega scavalca la Lazio Successo dei giallorossi nel derby

Salernitana - Benevento 0-3

Salernitana: Palazzo, Maresca (12'st Masullo), Farina A., Farina M. (34'st Cerbone), Catuogno, Nunziata, Chietti, Migliore, Cafaro (12'st Vocca), Trezza, Buccella (34'st Bove). A disp.: Figliamondi, Nobler, De Amicis, Fierro. All.: De Feo

Benevento: Nunziante, Zanni, Cerciello (20'st Diez), Masi (30'st Giorgione), Nonga (30'st Falcone), Verza, Borrelli, Sasso (30'st Ambrosio), Pellino (10'st Nurcato), Santucci (20'st Puca), Buccoliero (30'st Coppola). A disp.: Marino, Salierno. All.: Carbone

Arbitro: Tropiano di Sala Consilina

Assistenti: Capano di Napoli e Carrozza di Battipaglia

Marcatori: 29'pt Pellino, 30'pt Masi, 29'st Nurcato

L'under 15 del Benevento si è aggiudicata il derby contro la Salernitana, portandosi a casa tre punti al termine di una gara in cui si è imposta sin da subito attraverso il proprio gioco. La prima frazione si è chiusa con i giallorossi in avanti di due reti, firmate da Pellino e Masi. Nella ripresa è stato Nurcato a chiudere la pratica. E' un risultato importante soprattutto perché permette al Benevento di scavalcare la Lazio (fermata sul pari dal Napoli) portandosi al quarto posto in classifica: si tratta di un posizionamento non di poco conto che garantisce la gara tra le mura amiche nei play off. Sarà importante difenderlo negli ultimi 140 minuti della stagione regolare. Nella prossima giornata i sanniti affronteranno il Crotone all'Avellola.

I risultati della 16^ giornata:

Cosenza - Lecce 0-0

Crotone - Roma 0-7

Frosinone - Reggina 2-3

Lazio - Napoli 1-1

Salernitana - Benevento 0-3

La classifica:

Roma 36

Napoli 34

Frosinone 33

Benevento 29

Lazio 28

Reggina 20

Lecce 15

Crotone 13

Salernitana 11

Cosenza 6