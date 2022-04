Under 15, cinque reti al Crotone: il Benevento sogna il terzo posto A settanta minuti dalla fine dei giochi la Strega potrebbe migliorare la propria classifica

Benevento – Crotone 5-1

Benevento: Nunziante, Zanni, Falcone (14’st Baldinucci), Masi (31st Puca), Nonga, Verza, Borrelli (31’st Diez), Ambrosio (17’st De Marco), Nurcato (14’st Coppola), Santucci (17’st Sasso). A disp.: Marino, Cerciello, Pellino. All.: Carbone

Crotone: Foresta, Piperis, Ruggiero, Campanella (7’st Buonaccorsi), Pesce, Pagano, Iaquinta (10’st Romeo), Maiolo (7’st Mirarchi), Frasca (30’st Battigaglia), Fratto (10’st Prestigiacomo), Basso. A disp.: Stassi, Parise. All.: Marsale

Arbitro: Esposito di Avellino

Assistenti: Federico e Vatiero di Agropoli

Marcatori: 10’pt Nurcato (B), 32’pt Zanni (B), 7’st e 27’st Borrelli (B), 14’st Buonaccorsi (C), 30’st Masi (B)

Partita senza storia andata in scena questa mattina all'Avellola tra le formazioni di Benevento e Crotone. I giallorossi hanno chiuso la prima frazione in avanti di due reti, siglate da Nurcato e Zanni. Nella ripresa è arrivato il tris di Borrelli, intervallato dalla rete della bandiera ospite di Buonaccorsi. A chiudere la contesta sono stati Borrelli e Masi che hanno portato il risultato sul definitivo 5-1. Una vittoria che permette al Benevento di avere la certezza di chiudere la stagione almeno al quarto posto, considerata la sconfitta della Lazio nel derby capitolino. Il Frosinone è caduto in casa del Napoli, quindi la truppa di Carbone cercherà fino alla fine di agganciare la terza piazza. Nella prossima giornata i ciociari se la vedranno contro la Roma, mentre il Benevento farà visita alla Lazio per un anticipo dei play off. In caso di quarto posto, infatti, saranno proprio i biancocelesti gli avversari dei sanniti nella sfida degli spareggi.

I risultati della 17^ giornata:

Benevento - Crotone 5-1

Napoli - Frosinone 1-0

Reggina - Cosenza 1-0

Roma - Lazio 5-0

Salernitana - Lecce 0-1

La classifica:

Roma 39

Napoli 37

Frosinone 33

Benevento 32

Lazio 28

Reggina 23

Lecce 18

Crotone 13

Salernitana 11

Cosenza 6