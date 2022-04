Under 15, Benevento ko con la Lazio. Ai play off ci saranno proprio i capitolini I giallorossi chiudono al quarto posto e giocheranno gli spareggi all'Avellola

Lazio – Benevento 1-0

Lazio: Masi, Scuto, Trifelli, Nebuloso, Francioli, Pernaselci, Mocci, Formisano (27’st Fazio), Carbone, De Martino, Polito (29’st Mastrantoni). A disp.: Natale, Bizzarri, Cucu, Petrone, Chiucchiuni, Bongiorno, Vernesi. All.: Gonini

Benevento: Nunziante, Zanni, Masi (17’st Falcone), Cerciello (17’st Pellino), Nonga (30’st Coppola), Nonga, Verza, Borrelli, De Stefano, Nurcato (10’st Baldinucci), Buccoliero. A disp.: Marino, Salierno, Giorgione, De Marco, Diez. All.: Carbone

Arbitro: Pal di Roma 1

Assistenti: De Fiorentis e Teodoli di Aprilia

Marcatore: 29’pt Carbone

L'under 15 del Benevento ha chiuso la stagione regolare con una sconfitta maturata in casa della Lazio. Un risultato che sotto un certo punto di vista lascia l'amaro in bocca considerato che i ragazzi guidati da Carbone sono costretti ad accantonare l'ambizione di chiudere al terzo posto, "accontentandosi" della quarta piazza che rappresenta comunque un risultato lusinghiero. A decidere l'incontro è stato un gol del biancoceleste Carbone, arrivato dopo ventinove minuti di gioco. Ai play off, come uno scherzo del destino, ci saranno proprio i capitolini allenati da Gonini. Il Benevento avrà modo di giocare all'Avellola per via del miglior piazzamento: la gara sarà di sola andata e la vincente approderà agli ottavi di finale, dove ci sono già formazioni del calibro di Monza, Cagliari, Milan, Atalanta, Fiorentina, Bologna, Roma e Napoli.

I risultati dell’ultima giornata:

Cosenza – Napoli 0-4

Crotone – Salernitana domani

Frosinone – Roma 0-1

Lazio – Benevento 1-0

Lecce – Reggina 2-0

La classifica:

Roma 42

Napoli 40

Frosinone 33

Benevento 32

Lazio 31

Reggina 23

Lecce 21

Crotone 13

Salernitana 11

Cosenza 6

Play off

Frosinone – Reggina

Benevento – Lazio