Under 15, pari tra Reggina e Benevento I giallorossi hanno riequilibrato il risultato in pieno recupero con il gol di Iasevoli

Reggina - Benevento 1-1

Reggina: Cataldi, Franzò, Surace (7'st Caporarello), Amedeo (7'st Chirico), Adorno, Martorano, De Nuccio (13'st Raso), Salmeri (7'st Azzara'), Di Prima (13'st Curatolo), Cotroneo, Fiore. A disp.: Li Pera, Enapoliti, Passarino, Italiano. All.: Riso

Benevento: Luongo, Siani, Correra (30'st Iuliano), Infante, Pisani, Formicola (35'st Panariello), Battista (1'st Vorraro), Bosso, Sarnataro (5'st Iasevoli), Giugliano, Matrone. A disp.: Limodio, Falconio, Russo, Del Gaudio, Ricciolino. All.: Carbone

Arbitro: Branca di Reggio Calabria

Assistenti: Crucitti e Morabito di Reggio Calabria

Marcatori: 5'pt Di Prima (R), 44'st Iasevoli (B)

Pareggio in casa della Reggina per l'under 15 del Benevento che ha evitato la sconfitta nel finale grazie a un gol di Iasevoli, giunto a pochi istanti dal triplice fischio del direttore di gara. La marcatura del calciatore giallorosso ha riequilibrato il risultato, sbloccatosi dopo soli cinque minuti con il gol di Di Prima. Nel prossimo weekend il campionato si fermerà per la sosta: la compagine guidata da Carbone tornerà in campo il 23 ottobre, quando all'Avellola ospiterà i pari età del Palermo.

I risultati della 3^ giornata:

Lazio - Bari 3-1

Palermo - Cosenza 5-1

Reggina - Benevento 1-1

Roma - Lecce 5-0

Salernitana - Frosinone 2-0

La classifica:

Roma 9

Palermo 6

Salernitana 6

Bari 6

Lazio 6

Benevento 4

Frosinone 3

Cosenza 3

Reggina 1

Lecce 0