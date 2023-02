Under 15, pareggio del Benevento a Palermo Esordio con un punto per D'Onofrio sulla panchina giallorossa

Palermo-Benevento 1-1

Palermo: Florulli; Tartamella, Ribaudo, Mazzè, Lugaro (32'st Federico), Massei, Motisi (23'st Dell'Orzo), Pace, Nicolisi (32'st Profeta), De Gregorio, Colicchia (23'st Pipitò). A disp.: Lo Iacono, Sciortino, Sorrentino, Falco, Lanza. All.: Sanfilippo

Benevento: Luongo; Siani, Battista (32'st Russo), Infante (32'st Cuozzo), Pisani, D'Ambrosio, Kwete (32'st Correra), Del Gaudio, Mannino (12'st Sarnataro), Giugliano, Bosso (12'st Matrone). A disp.: Angellotto, Falconio, Formicola, Vorraro. All.: D'Onofrio

Arbitro: Pernice di Marsala. Assistenti: Ditta di Marsala e Amico di Trapani

Marcatori: 15’pt Colicchia (P), 25'pt su rig. Giugliano (B)

Comincia con un pareggio l'esperienza di Davide D'Onofrio come allenatore dell'under 15 del Benevento. Il giovane tecnico è subentrato a Carbone dopo la nomina di quest'ultimo ad allenatore in seconda di Roberto Stellone in prima squadra. Sul terreno di gioco del Palermo, i giallorossi hanno impattato con il risultato di 1-1. A passare in vantaggio sono stati i rosanero dopo quindici minuti con una marcatura di Colicchia. La risposta sannita è arrivata al 25' con un calcio di rigore trasformato da Giugliano. Il campionato adesso osserverà una lunga sosta, con le squadre che torneranno in campo il prossimo 5 marzo, quando il Benevento ospiterà all'Avellola i pari età della Salernitana.

Under 15, i risultati della 13^ giornata:

Lazio-Frosinone 3-3

Palermo-Benevento 1-1

Reggina-Lecce 3-1

Roma-Bari 2-2

Salernitana-Cosenza 1-1

Under 15, la classifica:

Roma 32

Lazio 30

Salernitana 26

Frosinone 20

Benevento 18

Bari 17

Palermo 16

Reggina 13

Cosenza 8

Lecce 5