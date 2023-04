Under 15, agli ottavi sarà Benevento-Empoli: ecco il quadro completo L'andata si giocherà il prossimo 7 maggio all'Avellola

Sarà l'Empoli l'avversaria del Benevento agli ottavi di finale nazionali. I giallorossi sono entrati tra le migliori 16 d'Italia dopo la vittoria ottenuta quest'oggi ai play off contro la Salernitana. La truppa di D'Onofrio ha pescato la migliore formazione in assoluto che si è qualificata alla post season, considerato che l'Empoli ha chiuso la stagione regolare al comando della classifica con ben 50 punti (16 vittorie e 2 pareggi): nessuno ha fatto meglio. L'andata si giocherà all'Avellola il prossimo 7 maggio con trasferta toscana il 14 maggio. Non sono previsti tempi supplementari al termine del doppio confronto: in caso di parità tra andata e ritorno, passerebbe l'Empoli.

Under 15, il quadro degli ottavi di finale:

Benevento-Empoli

Udinese-Inter

Monza-Roma

Frosinone-Como

Modena-Milan

Juventus-Lazio

Sassuolo-Bologna

Atalanta-Genoa