Under 15, il cammino del Benevento con testa rivolta al Pescara I giallorossi di Grande hanno chiuso in crescendo il 2023

A due giornata dalla fine del girone d'andata, l'under 15 del Benevento ha chiuso in crescendo il 2023. Dopo un avvio claudicante, dove si sono alternate vittorie e sconfitte, la squadra allenata da Marco Grande ha trovato continuità negli ultimi cinque incontri, al termine dei quali sono arrivati ben 13 punti con la bellezza di 21 gol messi a segno. I giallorossi stanno trovando la giusta quadratura sul terreno di gioco, con la voglia di vivere una seconda parte di stagione di assoluto livello per centrare la qualificazione alle ambite fasi finali. Al momento, i giallorossi sono al quinto posto, a tre punti di distanza dall'Arezzo. Alla ripresa del campionato ci sarà subito un big match, con i ragazzi di Grande che affronteranno il Pescara in trasferta. L'appuntamento è fissato al prossimo 7 gennaio.

Under 15, la classifica:

Perugia 32, Pescara 28, Monterosi 27, Arezzo 26, Benevento 23, Latina 20, Foggia, 17, Cerignola 16, Vis Pesaro 14, Ancona 13, Recanatese e Pineto 12, Gubbio 9, Casertana 6, Fermana 0.

Under 15, il cammino del Benevento fino a questo momento

1) Audace Cerignola-Benevento 0-3

2) Benevento-Perugia 0-1

3) Arezzo-Benevento 1-2

4) Benevento-Recanatese 5-2

5) Monterosi-Benevento 3-1

6) Benevento-Vis Pesaro 0-0

7) Ancona-Benevento 2-1

8) Benevento-Fermana 7-0

9) Pineto-Benevento 0-3

10) Benevento-Casertana 5-0

11) Latina-Benevento 2-2

12) Benevento-Gubbio 4-0