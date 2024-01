Benevento, settore giovanile: successi per le under 16 e 15 Pareggio a Perugia per l'under 17 guidata da Marco Grande

Pareggio dell'under 17 del Benevento sul campo del Perugia. Al vantaggio degli umbri firmato da Carboni, i giallorossi hanno risposto nel secondo tempo con la marcatura di Squillante. La squadra allenata da Grande scivola al secondo posto in classifica, dopo il successo dell'Ancona. Importante vittoria, invece, per l'under 16 che si è imposta in casa dell'Arezzo per 3-0, grazie alle reti di Matrone (per lui doppietta) e Cerbone. Successo anche per l'under 15 che ha espugnato Perugia per 2-1 con una doppietta di Amico.

Classifica under 17: Ancona 38, Benevento 36, Monterosi 30, Latina 26, Perugia, Pescara e Foggia 25, Arezzo e Gubbio 24, Cerignola 18, Fermana 17, Casertana 12, Pineto 11, Vis Pesaro 10, Recanarese 8.

Classifica under 16: Avellino 30, Benevento 28, Turris 26, Ancona 25, Juve Stabia 23, Perugia 22, Pescara 20, Fermana 16, Arezzo 11, Taranto 8, Sorrento 7, Vis Pesaro 4.

Classifica under 15: Monterosi 37, Pescara 36, Arezzo 35, Perugia 32, Benevento 30, Latina 23, Cerignola 22, Pineto 19, Vis Pesaro e Recanatese 18, Ancona e Foggia 17, Gubbio 14, Casertana 13, Fermana 0.