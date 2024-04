Under 15, sei reti del Benevento al Latina: tutte le foto del match Roboante successo conquistato dai giallorossi che si avvicinano al quarto posto

Benevento-Latina 6-1

Benevento: Leone; Di Mauro (28'st Masone), Pane (33'st Porricelli), Maione (33'st Migliaccio), Piscitelli, Colella, Vitale (22'st Marzaiuolo), Limatola (22'st Gallucci), Petrone (28'st Puca), De Benedetto, Amico (33'st Di Martino).

A disp.: Limodio, Lampitelli. All.: Piscitelli

Latina: Multisanti; Catanzani, Pantalone (5'st Atzeni), De Riggi (16'st Chianese), Rossi, Campoli, Ferrara, Caracci (1'st Degli Stefani), Caramanica (16'st Tartaglia), Paniccia (5'st Di Stefano), Coscione (8'st Andracchio).

A disp.: Petrella, Leoncilli, Iovino. All.: Schiano

Arbitro: Pirozzi di Frattamaggiore. Assistenti: Cardinale e Christopher di Ariano Irpino.

Marcatori: 4'st, 16'st Petrone (B), 18'st su rig. Atzeni (L), 28'st Di Mauro (B), 29'st Amico (B), 33'st, 35'st Marzaiuolo (B)

Seconda vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che all'Avellola ha liquidato il Latina con il netto risultato di 6-1. Non c'è stata storia nel corso dei 70 minuti di gioco, con la squadra di Piscitelli che è andata in rete con Petrone (doppietta), Di Mauro, Amico e Marzaiuolo (doppietta). Il concomitante pareggio del Monterosi contro la Casertana ha ridotto a cinque punti lo svantaggio rispetto al quarto posto, a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Sognare non costa nulla.

La classifica al termine della 27a giornata (in rosso la zona play off):

Arezzo 63

Perugia 55

Pescara 53

Monterosi 51

Benevento 46

Pineto 35

Cerignola 35

Latina 34

Recanatese 33

Casertana 29

Ancona 29

Vis Pesaro 27

Gubbio 21

Foggia 19

Fermana 1