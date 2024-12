Under 15, pari all'Avellola tra Benevento e Latina Al gol del giallorosso Sorbo ha risposto il pontino Belli

Benevento-Latina 1-1

Benevento: Festa, Marciano (8'st Triestino), Coppola F. (25'st Aprovitola), D'Auria (25'st Cuomo F.), Cuomo M., Caccavale (25'st Cimmino), Ferretti, Calabria, Esposito (1'st De Luca), Fontana (20'st Martello), Sorbo. A disp.: Porcelli, Mandato, Di Nardo. All.: Festa

Latina: Leonardi, Belli, Capuano, Cerquozzi (11'st Placidi), Cichello, Di Bernardo, Faulsi, Montanaro (35'st Basili), Pelle (11'st Placidi), Pucci, Rossi. A disp.: Barbiero, Cavaricci, Fama, Grande, Longobardi. All.: Di Giovanni

Arbitro: Picaro di Nocera Inferiore. Assistenti: Rescigno di Nocera Inferiore e Baldi di Salerno

Marcatori: 16'pt Sorbo, 21'st Belli

Pareggio all'Avellola tra le formazioni under 15 di Benevento e Latina. La squadra di Festa è riuscita a passare in vantaggio dopo sedici minuti con Sorbo. Il gol dei pontini è arrivato nella ripresa, precisamente al 21', e ha portato la firma di Belli. Il Benevento resta al comando della classifica, ma si è fatto raggiungere dal Pescara che quest'oggi ha vinto tra le mura amiche contro il Foggia. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Perugia in trasferta.

La classifica:

Benevento 28

Pescara 28

Perugia 27

Ascoli 25

Arezzo 21

Casertana 18

Gubbio 15

Ternana 15

Cerignola 13

Pineto 12

Campobasso 11

Latina 8

Foggia 4

Pianese 0