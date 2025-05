Under 15, pari tra Avellino e Benevento: giallorossi eliminati La squadra di Fusco approda ai quarti di finale grazie al miglior piazzamento in classifica

Avellino-Benevento 1-1

Avellino: Spinazzola; Cirino, Caramiello, Di Gregorio, Galasso, Borrelli, Barbato (6'st Sorrentino), Meola, Verrazzo (37'st Luongo), Lamberti, Acri. A disp.: Iandolo, D'Avino, Palumbo, Maffei, Guadagno. All.: Fusco

Benevento: Porcelli; Cimmino, Aprovitola, Martello, Cuomo M., Vitelli, Calabria (27'st Biancolino), Porta (20'st Fontana), Esposito, Sorbo, Ferretti (30'st Caccavale). A disp.: Festa, Marciano, D'Auria, Triestino, Di Nardo, De Luca. All.: Festa

Arbitro: Rossomando di Salerno. Assistenti: Eliso di Castellammare di Stabia e Santoriello di Nocera Inferiore

Marcatori: 40'pt su rig. Esposito (B), 22'st Sorrentino (A)

Note: Espulsi Aprovitola (B), Sorbo (B), Sorrentino (A)

Termina la stagione dell'under 15 del Benevento agli ottavi di finale nazionale. Dopo lo 0-0 maturato all'Avellola contro l'Avellino nella gara d'andata, la squadra allenata da Festa ha impattato anche in casa dei biancoverdi con il risultato di 1-1. I giallorossi sono prima passati in vantaggio con Esposito al 40' del primo tempo, per poi subìre il gol del pareggio al 22' della ripresa da Sorrentino. Il regolamento prevede che, in caso di doppio pareggio tra andata e ritorno, passa ai quarti di finale la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. In tal senso, festeggia l'Avellino che si è qualificata da capolista del girone D.