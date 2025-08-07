Settore giovanile, Ippolito approda al Benevento dal Caravaggio Sporting Village Si conferma produttiva la sinergia per il sodalizio giallorosso

Da anni il Caravaggio rappresenta un'ottimo bacino da cui il Benevento può attingere. La scuola calcio presente a Napoli, che porta colori e simbolo del sodalizio giallorosso, fa crescere dei possibili talenti da mettere a disposizione del vivaio sannita. Tra questi è spiccato il giovane Simone Ippolito, classe 2011, che pochi giorni fa ha firmato il contratto che lo lega al club di via Santa Colomba.

"Riconoscimento per il lavoro della nostra Accademia calcistica"

Anche il profilo Instagram ufficiale del Benevento ha messo in risalto l'operazione, certificando la sinergia con il Caravaggio Sporting Village: "Dalla scuola calcio del Caravaggio Sporting Village, al Benevento Calcio. Altro importante riconoscimento per il lavoro della nostra Accademia calcistica, con il classe 2011 Simone Ippolito che si unisce alle Streghe!".