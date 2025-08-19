Benevento under 15, Festa: "Lavoriamo sodo in vista del campionato" (VIDEO) Le parole del tecnico giallorosso in vista dei primi impegni

La formazione under 15 del Benevento si sta allenando sodo in vista del nuovo campionato che comincerà il prossimo 14 settembre, sul sintetico dell'Avellola contro i pari età del Gubbio. A guidare i giovani giallorossi è Paolo Festa: "Mi aspetto un ottimo campionato da parte dei ragazzi. Stiamo lavorando sodo, la squadra è stata selezionata con criterio e sta rispondendo bene ai carichi di lavoro. Per il resto sta andando tutto per il verso giusto. Si è creato un bel gruppo, sono sicuro che questo possa portare a risultati positivi". Festa guida l'under 15 che è stata costruita da zero: "È la categoria più difficile per un settore giovanile perché si parte con una squadra totalmente nuova, quindi i ragazzi giocano per la prima volta insieme. È ovvio che bisogna amalgamarli bene. Personalmente, questo per me è il terzo anno in giallorosso. Sono partito dall'under 13 e mi ritrovo nell'under 15 dopo il buon campionato dello scorso anno. Sto molto bene nel Benevento, essere qui mi inorgoglisce".