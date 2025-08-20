Under 15, Circelli: "Sono beneventano, sogno di arrivare in prima squadra" Le parole del giovane centrocampista: "Voglio fare lo stesso percorso di Carfora"

L'under 15 del Benevento punta al campionato che comincerà il prossimo 14 settembre. Tra i giovani calciatori a disposizione del tecnico Festa, c'è anche il sannita Circelli: "Sarà un'annata non facile. Ci stiamo allenando al meglio, cercando di dare il massimo. Speriamo vada tutto bene, vogliamo arrivare il più in alto possibile". Il centrocampista giallorosso ha poi proseguito: "Sono nel Benevento dall'under 12, mi trovo veramente bene. Ho trovato persone che mi hanno dato una grande mano, anche grazie a loro sono qui. Per me è anche una cosa personale. Sono sannita, tifo Benevento e do sempre il massimo per me e per la squadra. A chi mi ispiro? Sicuramente a Lorenzo Carfora. È un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile ed è arrivato in prima squadra: è un percorso che sogno di fare anche io".