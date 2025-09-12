Under 15, ecco i convocati di Festa

Venti gli atleti scelti per la gara di domenica pomeriggio contro il Gubbio

Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento, il tecnico Paolo Festa ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la gara contro il Gubbio in programma domenica 14 settembe 2025 alle ore 13:45, presso il Centro Sportivo "Avellola" di Benevento e valida per il campionato Under 15.

Portieri: Aruta, Pagano.

Difensori: Circelli, Goglia, Santarpia, Sansaro, Mirra, Gargiulo.

Centrocampisti: Licciardi, Kaba Diakite, Ronga, Maglia, De Vito, Di Laora, Mastrovito.

Attaccanti: Picarella, Renzi, De Rosa, Grosso, Laurenza.

