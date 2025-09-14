Under 15, poker del Benevento al Gubbio (LE FOTO) Esordio vincente per la formazione guidata da Festa

Benevento-Gubbio 4-1

Benevento: Aruta, Goglia (1'st Renzi), De Rosa (1'st Grosso La Valle), Circelli, Gargiulo (33'st Mastrovito), Sansaro, De Vito (24'st Maglia), Kaba Diakite (1'st Licciardi), Di Laora (1'st Santarpia), Picarella (28'st Laurenza), Ronga. A disp.: Pagano, Mirra. All.: Festa

Gubbio: Mistura, Bettini, Eusebi, Curina (34'st Atewe), Cuppoloni, Sula (12'pt Speziali), Barigelli (34'st Belia), Baldelli, Brualdi, Montecchia (17'st Lensi), Svampa (22'st Bediako). A disp.: Imocanin. All.: Della Vedova

Arbitro: Parisi di Salerno. Assistenti: Rumolo e Tessitore di Napoli

Marcatori: 3'pt Ronga, 13'st Cuppoloni, 32'st Licciardi, 39'st Renzi, 48'st Grosso La Valle

Note: Ammoniti Goglia, Ronga e Licciardi. Minuti di recupero: 0'pt e 3'st

Successo per l'under 15 del Benevento nel match giocato all'Avellola contro i pari età del Gubbio, nella prima giornata di campionato. I giallorossi si sono imposti col punteggio di 4-1. Ad aprire le danze è stato Ronga che ha sbloccato l'incontro dopo tre minuti di gioco. Nella ripresa, il Gubbio è riuscito a pareggiare i conti al 13' con Cuppoloni. Il Benevento ha preso il largo nell'ultimo quarto d'ora, grazie alla freschezza dei nuovi arrivati: al 32' Licciardi ha riportato in vantaggio la Strega, poi Renzi e Grosso La Valle hanno siglato le marcature che hanno portato il punteggio sul definitivo 4-1. Nella prossima giornata, la squadra guidata da Festa affronterà la Pianese.

Under 15, i risultati della prima giornata:

Ascoli-Ternana 0-5

Benevento-Gubbio 4-1

Campobasso-Pianese 1-1

Casertana-Perugia 1-5

Latina-Foggia 4-0

Pineto-Guidonia 2-2

Sambenedettese-Audace Cerignola 1-1

Under 15, la classifica:

Ternana 3

Perugia 3

Latina 3

Benevento 3

Guidonia 1

Pineto 1

Cerignola 1

Campobasso 1

Pianese 1

Sambenedettese 1

Gubbio 0

Casertana 0

Foggia 0

Ascoli 0