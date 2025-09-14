Under 15, poker del Benevento al Gubbio (LE FOTO)

Benevento-Gubbio 4-1
Benevento: Aruta, Goglia (1'st Renzi), De Rosa (1'st Grosso La Valle), Circelli, Gargiulo (33'st Mastrovito), Sansaro, De Vito (24'st Maglia), Kaba Diakite (1'st Licciardi), Di Laora (1'st Santarpia), Picarella (28'st Laurenza), Ronga. A disp.: Pagano, Mirra. All.: Festa
Gubbio: Mistura, Bettini, Eusebi, Curina (34'st Atewe), Cuppoloni, Sula (12'pt Speziali), Barigelli (34'st Belia), Baldelli, Brualdi, Montecchia (17'st Lensi), Svampa (22'st Bediako). A disp.: Imocanin. All.: Della Vedova
Arbitro: Parisi di Salerno. Assistenti: Rumolo e Tessitore di Napoli
Marcatori: 3'pt Ronga, 13'st Cuppoloni, 32'st Licciardi, 39'st Renzi, 48'st Grosso La Valle
Note: Ammoniti Goglia, Ronga e Licciardi. Minuti di recupero: 0'pt e 3'st
Successo per l'under 15 del Benevento nel match giocato all'Avellola contro i pari età del Gubbio, nella prima giornata di campionato. I giallorossi si sono imposti col punteggio di 4-1. Ad aprire le danze è stato Ronga che ha sbloccato l'incontro dopo tre minuti di gioco. Nella ripresa, il Gubbio è riuscito a pareggiare i conti al 13' con Cuppoloni. Il Benevento ha preso il largo nell'ultimo quarto d'ora, grazie alla freschezza dei nuovi arrivati: al 32' Licciardi ha riportato in vantaggio la Strega, poi Renzi e Grosso La Valle hanno siglato le marcature che hanno portato il punteggio sul definitivo 4-1. Nella prossima giornata, la squadra guidata da Festa affronterà la Pianese.
Under 15, i risultati della prima giornata:
Ascoli-Ternana 0-5
Benevento-Gubbio 4-1
Campobasso-Pianese 1-1
Casertana-Perugia 1-5
Latina-Foggia 4-0
Pineto-Guidonia 2-2
Sambenedettese-Audace Cerignola 1-1
Under 15, la classifica:
Ternana 3
Perugia 3
Latina 3
Benevento 3
Guidonia 1
Pineto 1
Cerignola 1
Campobasso 1
Pianese 1
Sambenedettese 1
Gubbio 0
Casertana 0
Foggia 0
Ascoli 0