Under 15, poker del Benevento alla Pianese Secondo successo consecutivo per la formazione guidata da Festa

Pianese-Benevento 0-4

Pianese: Casanta, Cotrone, Benanchi, Ferrini, Andreev (25'st Arezzini), Tedesco, Bondani, Righi (6'st Iaccarino), Covelli (16'st Marroccolo), Giorgetti (25'st Lisei), Candeori (6'st Viola). All.: Romanini

Benevento: Pagano (1'st Aruta), Sansaro, Gargiulo (23'st Santarpia), Kaba Diakité (12'st Maglia), De Vito, Circelli (24'st Mastrovito), Grosso La Valle (12'st Giannino), Licciardi (7'st Criscuolo), Picarella, Renzi (7'st Di Laola), Mirra (23'st Vigliotti). All.: Festa

Arbitro: Lorenzi di Pistoia. Assistenti: Pellegrini di Prato e Quartararo di Firenze

Marcatori: 16'pt Grosso La Valle, 41'pt De Vito, 10'st Di Laora, 29'st aut. Tedesco

Secondo successo consecutivo per la formazione under 15 del Benevento Calcio. Dopo l'affermazione della prima giornata con il Gubbio, i ragazzi guidati da Festa si sono imposti con il netto risultato di 4-0 contro i pari età della Pianese. Di Grosso La Valle, De Vito e Di Laora sono state le marcature giallorosse, alle quali va aggiunto un autogol di Tedesco che ha portato il punteggio sul definito poker. Il Benevento mantiene il primato della classifica a punteggio pieno. Nella prossima giornata, i giallorossi ospiteranno all'Avellola il Latina.