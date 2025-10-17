il benevento under 15 difende il suo primato a guidonia

Il tecnico Paolo Festa ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per la gara contro il Guidonia Montecelio in programma domenica 19 ottobre 2025 alle ore 14:30, presso il Campo "XII Apostoli" di Fonte Nuova (RM).
Portieri: Aruta, Nuzzo.
Difensori: Circelli, Santarpia, Sansaro, Mirra, Sarracino, Licciardi, Vigliotti,
Centrocampisti: Ronga, Giannino, Maglia, De Vito, Di Laora, Kaba Diakite.
Attaccanti: Picarella, Renzi, Criscuolo, Grosso La Valle, Laurenza.
La classifica Under 16 dopo 4 giornate
Benevento e Perugia 12; Guidonia Montecelio 10; Pineto 7, Ternana, Latina e Gubbio 6; Sambenedettese 5; Campobasso, Casertana e Ascoli 4; Pianese, Cerignola e Foggia 1.