Under 15, Benevento corsaro a Guidonia: ancora a punteggio pieno Primato confermato a braccetto col Perugia

Vittoria netta sul campo del Guidonia dell'Under 15 di Paolo Festa. In rete Picarella su rigore nel primo tempo, e nel finale di partita hanno arrotondato Renzi e Giannino. La squadra giallorossa rimane a punteggio pieno in testa alla classifica insieme al Perugia, in vantaggio nella differenza reti con ben 24 gol fatti e solo uno subito.

Guidonia Montecelio-Benevento 0-3

GUIDONIA MONTECELIO: Filardo; Fiorino (5'st Di Giovanni), Zacaroli, Fantauzzi (5'st Petrangeli), Di Ventura (24'pt Ferraro), De Gasperis (23'st Potenziani), Genovesi (5'st Pierangeli), Iacomino, Ciliberti (32'st Frezza), Montioni (5'st Corcione), Okafor (32'st Fioravanti). A disp.: Mastrofini.All. Enrico Cecchetti

BENEVENTO:Aruta; Sansaro, Sarracino, Maglia (1'st Santarpia), Licciardi (20'st Kaba Diakite), Circelli (32'st Giannino), Grosso La Valle, Ronga (32'st Criscuolo), Picarella (32'st Laurenza), Di Laora (12'st Renzi), Mirra (1'st De Vito). A disp.: Nuzzo, Vigliotti. All. Paolo Festa

Arbitro: Filippo Colaiacovo di Roma 1.

Assistenti:Alessandro Rezzoagli e Lorenzo Armenia di Roma 1

Marcatori:38'pt su rig. Picarella (B), 36'st Renzi (B), 38'st Giannino (B).

Ammoniti:Sansaro (B), Renzi (B), Di Ventura (GM), De Gasperis (GM), Zacaroli (GM), Pierangeli (GM).

Classifica Under 15 (5a giornata)

Benevento e Perugia 15; Guidonia 10; Gubbio e Latina 9; Pineto, Campobasso e Casertana 7; Ternana 6; Sanbenedettese 5; Cerignola e Ascoli 4; Pianese e Foggia 1.