Under 15, vittoria del Benevento col Campobasso: guarda gli highlights del match I giallorossi ottengono il sesto successo consecutivo

Benevento-Campobasso 4-2

Benevento: Aruta (32'st Nuzzo); Sansaro, Gargiulo (32'st Santarpia), Kaba Diakite, De Vito (25'st Criscuolo), Circelli (32'st Giannino), Grosso La Valle (32'st Goglia), Ronga (12'st Licciardi), Picarella (12'st Renzi), Di Laora (25'st Laurenza), Mirra (12'st De Rosa). All.: Festa

Campobasso: Ziccardi; Di Nita, Ferrazzo, Manente L. (29'st Baranello), Ponsiglione (29'st De Risio), Catena (33'st Di Bona), Manente G. (12'st Thiam), Di Iorio, Domeneghetti (12'st Gioffrè), Maceria (33'st Scauzilli), Colozza (12'st Mosca). A disp.: Di Cristofaro, Scricca. All.: Quaranta

Arbitro: Cangiano di Napoli. Assistenti: Morra e Biancardo di Napoli

Marcatori: 14'pt Di Laora (B), 17'pt De Vito (B), 30'pt, Manente G. (C), 55'pt su rig. Picarella (B), 28'st Grosso La Valle (B), 42'st Scauzilli (C).

Sesta vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che all'Avellola ottiene i tre punti contro il Campobasso, col punteggio finale di 4-2. I giallorossi partono subito forte e dopo quattordici minuti passano in vantaggio con un gol realizzato da Di Laora. Poco dopo arriva anche il bis, siglato con astuzia da De Vito. Il Benevento ha anche l'occasione del terzo gol, grazie a un calcio di rigore procurato da Grosso La Valle per un fallo commesso da Maceria. Sul dischetto si presenta Picarella che, però, si fa ipnotizzare da Ziccardi. Picarella cerca in tutti i modi il gol e spreca una ripartenza, prima della marcatura dei molisani firmata da Manente alla mezz'ora che ha portato il punteggio sul 2-1. Nella ripresa, il Benevento si fa vedere con un colpo di testa di Di Laora che va alto. Poi l'arbitro concede un altro rigore ai giallorossi, grazie a un tocco di mano di Ponsiglione in area. Questa volta Picarella non sbaglia e sigla il 3-1. Provvidenziale è poi il salvataggio di Mosca su una conclusione di Renzi, prima del poker giallosso messo a segno da Grosso La Valle. Il Campobasso accorcia le distanze con un gol di Scauzilli, ma non basta per riaprire la partita.

Under 15, la classifica:

Benevento 18

Perugia 18

Guidonia 13

Latina 12

Ternana 9

Gubbio 9

Pineto 7

Campobasso 7

Casertana 7

Cerignola 7

Sambenedettese 6

Ascoli 5

Foggia 1

Pianese 1