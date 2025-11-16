Under 15, il Benevento espugna Caserta e ottiene la nona vittoria consecutiva Altro successo per la squadra allenata da Festa

Casertana-Benevento 1-3

Casertana: Tortora (30'st Crispino), Calabritto (30'st Scarano), Mazzola (30'st Prisco), Gentile (30'st Salzano), De Filippo (30'st Capasso), Arienzo, Brigaglia, Falanga (18'st Varone), Piscopo (30'st Martusciello), Motta, Esposito (18'st Iengo). All.: Paritario

Benevento: Aruta, Sansaro (32'st Vigliotti), Sarracino (21'st Santarpia), Kaba Diakite, De Vito, Circelli, Grosso La Valle, Licciardi (12'st Maglia), Picarella (1'st Di Laora), Renzi, De Rosa (1'st Goglia). A disp.: Nuzzo, Criscuolo, Giannino, Laurenza. All.: Niro (Festa squalificato)

Arbitro: Eliso di Castellammare di Stabia. Assistenti: Cirillo di Frattamaggiore e Altieri di Nola

Marcatori. 2'st Piscopo, 8'st De Vito, 18'st Renzi, 24'st Maglia

Nona vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che prosegue la propria marcia in campionato. Contro la Casertana, la squadra allenata da Festa (era squalificato, in panchina era presente Niro) si è imposta con il risultato di 3-1. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Nella ripresa, i padroni di casa sono passati in vantaggio con Piscopo. Come accaduto nella scorsa giornata, quando i giallorossi hanno affrontato la Ternana, il Benevento ha ribaltato tutto con grande personalità: prima è arrivato il pareggio di De Vito, poi il sorpasso di Renzi. Al 24' è arrivato il gol di Maglia che ha portato il punteggio sul definitivo 3-1. I giallorossi guidano la classifica a punteggio pieno. Nel prossimo weekend ci sarà la sosta del campionato, la Strega tornerà in campo il 30 novembre contro il Pineto.