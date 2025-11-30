Under 15, il Benevento rifila sette reti al Pineto: gli highlights del match Decima vittoria consecutiva per la formazione giallorossa allenata da Festa

Benevento-Pineto 7-0

Benevento: Aruta (10'st Nuzzo), Sansaro (15'st Picarella), Gargiulo (15'st Sarracino), Kaba Diakite, De Vito (10'st Laurenza), Circelli (18'st Santarpia), Grosso La Valle, Licciardi (18'st Criscuolo), Di Laora (10'st Maglia), Renzi (15'st Mirra), Goglia (15'st Vigliotti). All.: Niro (Festa squalificato)

Pineto: Kausch, Di Cesare, D'Angelo (18'st Giammartino), Basile (6'st Di Marco), Roio, Di Fabio, Martino, Totskyi (18'st Fecondo), Zinni (1'st Venturini), Contintenza (33'st Brindicci), Assogna. A disp.: Pedicone, Buonincontro, Stanchi. All.: Di Girolamo

Arbitro: De Dominicis di Ariano Irpino. Assistenti: Russo di Ariano Irpino e Rossi di Benevento

Marcatori: 6'pt, 22'pt e 10'st Di Laora, 4'st De Vito, 16'st Mirra, 20'st Laurenza, 21'st Criscuolo

Decima vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento che è sempre più dominante nel proprio girone. La formazione giallorossa si è imposta senza discussioni contro il Pineto, passando in vantaggio dopo sei minuti di gioco con Di Laora. L'attaccante giallorosso ha raddoppiato al 22', portando il punteggio sul 2-0 che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, il Benevento dilaga. Dopo quattro minuti, De Vito sigla il terzo gol. Al 16' è ancora una volta di Laora a punire Kausch, con la rete che certifica la tripletta personale. Al 16' è la volta di Mirra, poi quattro minuti dopo Laureanza mette a segno la sesta rete, prima di Criscuolo che porta il punteggio sul definitivo 7-0. Il Benevento balza a quota 30 punti dopo dieci giornate di campionato, un vero e proprio record.