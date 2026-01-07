U15, andata straordinaria del Benevento: De Vito e Di Laora i capocannonieri

L'under 15 del Benevento ha dato vita a un girone d'andata strepitoso, chiuso con l'andamento monstre di tredici vittorie consecutive. Un en plein di successi che non ha eguali nel panorama calcistico nazionale, grazie all'ottimo cammino messo in mostra dalla formazione allenata da Paolo Festa. Il tecnico ha coinvolto tutti i calciatori della rosa, attraverso una rotazione importante. Il più presente in assoluto è il difensore Circelli, sannita doc, seguito dai vari Sansaro, Aruta e Grosso la Valle. I capocannonieri della squadra sono il centrocampista De Vito e l'attaccante Di Laora, entrambi fermi a quota nove reti. Positivo anche il bottino di Picarella, che di marcature ne ha messe a segno sette. L'under 15 giallorossa tornerà in campo il prossimo diciotto gennaio, quando comincerà il girone di ritorno in casa del Gubbio. Inutile dire che, dopo aver chiuso il girone d'andata a punteggio pieno, il Benevento cercherà di proseguire nel migliore dei modi la seconda parte di stagione, candidandosi tra le favorite alla vittoria finale.
Under 15, il cammino del Benevento
Benevento-Gubbio 4-1
Pianese-Benevento 0-4
Benevento-Latina 8-0
Cerignola-Benevento 0-5
Guidonia-Benevento 0-3
Benevento-Campobasso 4-2
Ascoli-Benevento 0-1
Benevento-Ternana 4-3
Casertana-Benevento 1-3
Benevento-Pineto 7-0
Sambendettese-Benevento 1-3
Benevento-Perugia 5-3
Foggia-Benevento 0-3
Under 15, la classifica
Benevento 39
Perugia 33
Ternana 25
Latina 25
Gubbio 24
Cerignola 21
Campobasso 20
Guidonia 19
Ascoli 14
Sambenedettese 12
Casertana 11
Pineto 10
Pianese 9
Foggia 1