U15, andata straordinaria del Benevento: De Vito e Di Laora i capocannonieri Il tecnico Festa ha utilizzato tutti gli effettivi: è il sannita Circelli il più presente

L'under 15 del Benevento ha dato vita a un girone d'andata strepitoso, chiuso con l'andamento monstre di tredici vittorie consecutive. Un en plein di successi che non ha eguali nel panorama calcistico nazionale, grazie all'ottimo cammino messo in mostra dalla formazione allenata da Paolo Festa. Il tecnico ha coinvolto tutti i calciatori della rosa, attraverso una rotazione importante. Il più presente in assoluto è il difensore Circelli, sannita doc, seguito dai vari Sansaro, Aruta e Grosso la Valle. I capocannonieri della squadra sono il centrocampista De Vito e l'attaccante Di Laora, entrambi fermi a quota nove reti. Positivo anche il bottino di Picarella, che di marcature ne ha messe a segno sette. L'under 15 giallorossa tornerà in campo il prossimo diciotto gennaio, quando comincerà il girone di ritorno in casa del Gubbio. Inutile dire che, dopo aver chiuso il girone d'andata a punteggio pieno, il Benevento cercherà di proseguire nel migliore dei modi la seconda parte di stagione, candidandosi tra le favorite alla vittoria finale.

Under 15, il cammino del Benevento

Benevento-Gubbio 4-1

Pianese-Benevento 0-4

Benevento-Latina 8-0

Cerignola-Benevento 0-5

Guidonia-Benevento 0-3

Benevento-Campobasso 4-2

Ascoli-Benevento 0-1

Benevento-Ternana 4-3

Casertana-Benevento 1-3

Benevento-Pineto 7-0

Sambendettese-Benevento 1-3

Benevento-Perugia 5-3

Foggia-Benevento 0-3

Under 15, la classifica

Benevento 39

Perugia 33

Ternana 25

Latina 25

Gubbio 24

Cerignola 21

Campobasso 20

Guidonia 19

Ascoli 14

Sambenedettese 12

Casertana 11

Pineto 10

Pianese 9

Foggia 1