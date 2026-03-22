Under 15, sei reti del Benevento alla Ternana Quinta vittoria consecutiva per i ragazzi allenati da Festa

Vittoria senza sconti per la formazione under 15 del Benevento Calcio che si consolida al comando della classifica. La squadra allenata da Festa ha rifilato sei reti ai pari età della Ternana, portando a casa la quinta vittoria consecutiva. I giallorossi sono passati in vantaggio con Picarella dopo quattro minuti di gioco. La prima frazione si è chiusa con gli stregoni in vantaggio di due reti, con il raddoppio siglato da Circelli. Nella ripresa, Ronga, Renzi, De Vito e Schetter hanno scritto i propri nomi sul tabellino dei marcatori, portando il punteggio sul definitivo 6-0. E' un ottimo momento per l'under 15 giallorossa che vuole presentarsi alle fasi finali nazionali nel miglior modo possibile. Nella prossima giornata, in programma domenica 29 marzo, il Benevento ospiterà all'Avellola la compagine della Casertana, in un altro incontro che vogliono vincere per tenere a distanza il Perugia.