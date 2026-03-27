Under 15, il Benevento sfida la Casertana. Santarpia: "Ci faremo trovare pronti" Le parole del difensore giallorosso alla vigilia del derby con i falchetti

L'under 15 del Benevento prosegue la propria marcia verso le fasi finali. Domani, alle ore 13, i giallorossi allenati da Festa affronteranno i pari età della Casertana, con l'intento di ottenere un altro successo. Ai microfoni di Stadio Giovani, il difensore Santarpia ha parlato del momento della sua squadra, a partire dall'affermazione ottenuta in casa della Ternana: "È stata una partita difficile, soprattutto nel primo tempo, in cui abbiamo sofferto. Però siamo riusciti a venirne fuori da grande squadra, chiudendo la prima frazione sul 2-0. Nel secondo tempo abbiamo disputato un’altra grande prova, segnando quattro gol. Siamo molto felici per questa vittoria e ora ci prepariamo al meglio per la prossima sfida contro la Casertana. Stiamo lavorando tanto fin dal 4 agosto insieme al mister e a tutto lo staff, e il nostro obiettivo è chiaro: vincere questo campionato tutti insieme, da grande squadra. Contro la Casertana sarà una partita complicata, perché loro arrivano da una serie di risultati negativi e avranno grande voglia di riscatto. Ma noi ci faremo trovare pronti".