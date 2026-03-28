Under 15, poker del Benevento alla Casertana (LE FOTO) Giallorossi sempre più al comando della classifica. In gol Picarella, Ronga, Renzi e Schetter

Benevento-Casertana 4-0

Benevento: Nuzzo, Santarpia, Gargiulo, Maglia (16'st Kaba Diakite), Licciardi (12'st Goglia), Circelli, Laurenza (22'st Grosso La Valle), Ronga, Picarella (22'st Schetter), Di Laora (12'st Renzi), Sarracino (12'st De Vito). A disp.: Pagano, Mastrovito, Vigliotti. All.: Festa

Casertana: Crispino (35'st Marzo), Pagliaro (35'st Galletta), Falanga, Gentile, Calabritto (35'st Amoroso), Capasso (15'st Martusciello), Esposito (15'st Tizzano)(22'st Iengo), Vastarella, Piscopo (35'st Resta), Motta, Montariello (35'st Tartaglione). A disp.: Martone. All.. Paritario

Arbitro: Cresta di Avellino. Assistenti: Sozio di Ariano Irpino e Calzone di Benevento

Marcatori: 18'pt Picarella, 25'st Ronga su rig., 32'st Renzi, 42'st Schetter

Sesta vittoria consecutiva per l'under 15 del Benevento. La squadra allenata da Festa si è imposta all'Avellola per 4-0 contro la Casertana. Positiva la prestazione dei giallorossi che sono passati in vantaggio al 18' con Picarella. Nella ripresa, Ronga ha siglato il bis grazie a un calcio di rigore. Il raddoppio ha messo in discesa la sfida per il Benevento che ha messo a segno il tris con Renzi, per poi chiudere la contesa al 42' con una conclusione dalla distanza di Schetter che non ha lasciato scampo a Crispino. La Strega è sempre più al comando della classifica e nella prossima giornata, in programma il 12 aprile, affronterà il Pineto in trasferta.