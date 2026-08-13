Under 15, Giannattasio: "Nel Benevento Calcio con grandi ambizioni" Le parole del giovane attaccante giallorosso in vista del prossimo campionato

È iniziata la stagione della formazione under 15 del Benevento. I giallorossi esordiranno tra un mese, il prossimo 13 settembre, quando si recheranno in casa della Fiorentina. Tra i volti nuovi della formazione giallorossa c'è Giannattasio, attaccante giunto dalla Virtus Francavilla che così ha parlato dopo una settimana dall'inizio della preparazione: "Il mio ruolo è quello di esterno sinistro offensivo. Tra i miei punti di forza ci sono sicuramente il dribbling e il tiro. Gli allenamenti stanno procedendo bene e l’impatto del mister è stato molto positivo. Adesso continuiamo a lavorare in vista del campionato. Siamo in un settore giovanile importante e, inizialmente, non è stato semplice ambientarmi. Ora, però, mi sono adeguato e sento di essere arrivato al livello dei miei compagni. Ci aspetta un campionato difficile, contro squadre toste e ben attrezzate. Ci stiamo preparando bene perché vogliamo fare la nostra parte. Non vogliamo essere inferiori a nessuno e scenderemo in campo per giocarcela con tutti".