Under 15, Benevento sconfitto in casa della Fiorentina Decisive le reti di Cecioni e Biagioli che hanno condannato la Strega

Fiorentina-Benevento 2-0

Fiorentina: Rovai, Biagioli (32'st Sassoli), Bovo (7'st Scrofani), Santoro, Piu, Di Marino, Cecioni, Kaba Diakite, Andrejic (26'st Remorini), Imbembo (7'st Di Salvo), Canu. A disp.: Luci, Caselli, Daddi, Fanteria, Ruffoli. All.: Zaza

Benevento: Fabi, Fasiello, Cuciniello, Fedele (13'st Fortunato), Cruso, Gravina, Ediahe, Reale (1'st Di Casola)(14'st Migliaccio), Lodi (32'st Crocifoglio), Giannattasio (32'st Giannone), Pinto. A disp.: Boccia, Scarpati, Martone, Fisciano. All.: Grande

Arbitro: Bianchi di Firenze. Assistenti: Scano di Valdarno e Rabiti di Empoli

Marcatori: 17'st Cecioni, 29'st Biagioli

Sconfitta all'esordio in campionato per l'under 15 del Benevento. I giallorossi sono scesi in campo al Viola Park per affrontare la Fiorentina, con i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 2-0. Le marcature sono arrivate tutte nel secondo tempo, realizzate da Cecioni e Biagioli. Nella prossima giornata, la squadra allenata da Grande affronterà l'Avellino sul sintetico dell'Avellola.