San Marco dei Cavoti: Costantini denuncia ritardi pagamenti progetto Gol “Il lavoro va pagato, basta ritardi soprattutto per le fasce più fragili”

Il Consigliere Comunale di San Marco dei Cavoti, Donato Costantini, ha inviato una PEC al Sindaco e all’Amministrazione comunale per segnalare il mancato pagamento delle spettanze alle persone impegnate nei progetti GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), chiedendo all’Ente di farsi portavoce presso la Regione Campania per sollecitare lo sblocco delle risorse.

“Ho ritenuto doveroso - spiega Costantini - margine della richiesta - segnalare nuovamente una situazione che si protrae da tempo e che non può diventare la normalità, soprattutto quando riguarda persone che stanno svolgendo un’attività nell’ambito dei progetti GOL senza aver ancora ricevuto quanto loro dovuto.

Parliamo di lavoro e di impegno che devono essere riconosciuti e pagati nei tempi previsti, a maggior ragione quando sono coinvolte persone che si trovano in condizioni di maggiore fragilità.

Pur trattandosi di risorse di competenza regionale - continua - credo che l’Amministrazione comunale debba assumere un ruolo attivo e farsi portavoce delle esigenze dei nostri cittadini presso la Regione Campania, affinché si possa arrivare rapidamente allo sblocco dei pagamenti e fare in modo che questi ritardi non si ripetano. Il lavoro e l’impegno delle persone - conclude - non possono essere considerati una variabile secondaria, ma devono essere rispettati e riconosciuti. È una questione di dignità e di responsabilità istituzionale.”