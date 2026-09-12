Detenuto a Bellizzi Irpino, Pagnozzi attende di comparire dinanzi al Gip Benevento. Il fermo della Mobile ad Avellino, la convalida tocca in questa fase al Gip irpino

Da ieri sera, come anticipato da Ottopagine, è nel carcere di Bellizzi Irpino, in attesa della convalida del decreto di fermo del pm Olimpia Anzalone. eseguito dalla Squadra mobile di Benevento, a carico di Valerio Pagnozzi (avvocati Pierluigi Pugliese e Vittorio Fucci), il 22enne della città ritenuto il presunto autore dello sconcertante episodio accaduto il 27 agosto all'interno del parco De Mita, dove un 27enne, anch'egli noto alle forze dell'ordine, era stato ferito a colpi di pistola - una calibro 22-, per fortuna in modo non grave.

A pronunciarsi sul provvedimento sarà il Gip del Tribunale irpino, in questa fase competente perchè il fermo del 22enne era stato operato quando lui, accompagnato da un familiare, aveva raggiunto la Questura irpina. Poi gli atti saranno trasmessi al Tribunale di Benevento.

Resta da capire se Pagnozzi, quando si troverà al cospetto del giudice, si avvarrà della facoltà di non rispondere o fornirà la sua versione sui fatti. Gli sono stati contestati il tentato omicidio e il porto abusivo di arma, prospettate in una indagine che lo indica come colui che avrebbe fatto fuoco contro il 27enne che, dopo essere stato centrato ad una mano, forse nel tentativo di allontanare la pistola che Pagnozzi avrebbe estratto, si era nascosto dietro il bancone della caffetteria – pub nell'area verde, restando illeso rispetto all'altro colpo esploso. Due i bossoli rinvenuti, anche se alcune testimonianze avevano fatto riferimento anche ad un terzo proiettile sparato. Immediato l'avvio dell'attività investigativa, diventata particolarmente stringente con alcune perquisizioni effettuate a San Martino Valle Caudina. Il 22enne si era probabilmente reso conto di essere arrivato alla fine della corsa, aveva scelto di andare ad Avellino, dove la Mobile lo aveva 'beccato'.