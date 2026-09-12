Under 17, il Benevento è di scena a Catanzaro Seconda giornata per i giallorossi di Schiavi che puntano a un risultato positivo

È la vigilia di campionato per la formazione under 17 del Benevento Calcio. I giallorossi domani scenderanno in campo contro il Catanzaro, in trasferta. La squadra di Schiavi è reduce dalla sconfitta interna rimediata con la Roma che ha visto i giallorossi fronteggiare a viso aperto i capitolini, sfiorando la conquista di un risultato positivo. Il Catanzaro, invece, all'esordio in campionato è stato sconfitto dall'Empoli col punteggio di 2-1. Il fischio d'inizio del match in programma in terra calabrese è fissato alle 11:30.

Under 17, il programma della seconda giornata di camponato

Catanzaro-Benevento

Fiorentina-Frosinone

Juve Stabia-Arezzo

Lecce-Lazio

Napoli-Avellino

Palermo-Empoli

Roma-Ascoli

Under 17, la classifica

Ascoli 3

Lazio 3

Lecce 3

Frosinone 3

Roma 3

Empoli 3

Avellino 1

Fiorentina 1

Palermo 0

Benevento 0

Catanzaro 0

Arezzo 0

Napoli 0

Juve Stabia 0