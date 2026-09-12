Under 17, il Benevento è di scena a Catanzaro

Seconda giornata per i giallorossi di Schiavi che puntano a un risultato positivo

under 17 il benevento e di scena a catanzaro
Benevento.  

È la vigilia di campionato per la formazione under 17 del Benevento Calcio. I giallorossi domani scenderanno in campo contro il Catanzaro, in trasferta. La squadra di Schiavi è reduce dalla sconfitta interna rimediata con la Roma che ha visto i giallorossi fronteggiare a viso aperto i capitolini, sfiorando la conquista di un risultato positivo. Il Catanzaro, invece, all'esordio in campionato è stato sconfitto dall'Empoli col punteggio di 2-1. Il fischio d'inizio del match in programma in terra calabrese è fissato alle 11:30. 

Under 17, il programma della seconda giornata di camponato

Catanzaro-Benevento
Fiorentina-Frosinone
Juve Stabia-Arezzo
Lecce-Lazio
Napoli-Avellino
Palermo-Empoli
Roma-Ascoli

Under 17, la classifica

Ascoli 3
Lazio 3
Lecce 3
Frosinone 3
Roma 3
Empoli 3
Avellino 1
Fiorentina 1
Palermo 0
Benevento 0
Catanzaro 0
Arezzo 0
Napoli 0
Juve Stabia 0

Ultime Notizie