Mensa, 1500 iscritti, Mastella e Palladino: Platea sarà integralmente coperta L'inizio del servizio è previsto il 6 ottobre

Il sindaco Clemente Mastella e il consigliere delegato all'istruzione Marcello Palladino rendono noto che si è chiuso alle 23,59 di ieri 11 settembre il portale per eseguire l'iscrizione alla mensa scolastica. Con 1500 iscritti, il servizio di refezione partirà regolarmente il 6 ottobre.

E' garantita la capienza per l'intera platea che sarà coperta con una variante contrattuale, per i quali i fondi comunali sono stati già reperiti. Al contempo la ditta affidataria adeguerà il centro di cottura con un progetto di ampliamento che sarà vagliato da uffici comunali e Azienda sanitaria locale.

