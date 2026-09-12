Un’opera della Scuola di Posillipo a Casa Pisani Vernissage mercoledì 16 settembre alle ore 19:00

Serata di gala a Casa Pisani, per la presentazione di un’opera d’arte che per la prima volta viene esposta al pubblico: un acquerello di Gonsalvo Carelli raffigurante il Ponte Leproso di Benevento. L’opera, realizzata negli ultimi decenni del XIX secolo, apparteneva ad una collezione privata. Messo in vendita nello scorso mese di giugno dalla Casa d’Aste Errico di Napoli, il quadro è stato acquistato dall’Archeoclub di Benevento, per essere esposto nel Museo di Casa Pisani.

Gonsalvo Carelli (1818-1900) apparteneva ad una illustre famiglia napoletana di pittori, ed è stato forse il più noto e prolifico, soprattutto nella vedutistica “en plein air”, tipica di quella corrente di pittura romantica passata alla storia come “Scuola di Posillipo”.

L’esposizione del quadro sul Ponte Leproso sarà accompagnata da alcuni pannelli didattici, per inquadrare l’opera sia nella storia beneventana, sia per descrivere la vita e l’opera del suo autore.

Il vernissage, che si svolgerà mercoledì 16 settembre, alle ore 19:00, sarà illustrato da Francesco Morante, presidente dell’Archeoclub di Benevento. La mostra, che sarà anche di accompagnamento alle iniziative programmate per l’Appia Day, resterà aperta fino al prossimo 4 ottobre.