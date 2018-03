Benevento, tutto pronto per il Viareggio: ecco i convocati Sono 25 i giallorossi che parteciperanno alla manifestazione. C'è anche un volto nuovo

Partirà lunedì mattina la spedizione della Primavera per il torneo di Viareggio. I giallorossi esordiranno martedì sera, con fischio d'inizio fissato alle 20.30, contro la compagine dell'Euro New York. Il tecnico Romaniello ha già reso noti i nomi dei calciatori che parteciperanno all'importante manifestazione. In squadra sarà presente anche un volto nuovo: il centrocampista Notaristefano, classe 2000, che parteciperà con la formula del prestito dall'Altamura.

Ecco la lista completa:

PORTIERI: Candeloro, Volzone, Barone;

DIFENSORI: Sparandeo, Rillo, De Caro, Migliarotti, Marchetti, Parisi, Giobbe, Cannavaro, Rutjens;

CENTROCAMPISTI: Volpicelli, Cavaliere, Eletto, Ziello, Cuccurullo, Donnarumma, Ronga, Casillo G., Notaristefano;

ATTACCANTI: Chiacchio, Santarpia, Pinto, Conte.

Ivan Calabrese