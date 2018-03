Primavera, Romaniello: "Ora testa a Juventus e Rijeka" "Contro l'Euro New York il risultato poteva essere più ampio"

Ottimo esordio per la Primavera nel torneo di Viareggio. I giallorossi hanno trionfato con il punteggio di 3-0 sulla compagine dell'Euro New York. Ai nostri microfoni ha commentato così la gara il tecnico Romaniello: “Abbiamo approcciato bene la gara e devo dire che il risultato poteva essere più ampio per le occasioni create. La prestazione è stata positiva. Non conoscevamo il valore degli avversari, ma nonostante tutto i ragazzi si sono mossi bene. Adesso ci aspettano Juventus e Rijeka che sono qualitativamente superiori. Cercheremo di onorare il torneo e fare risultato contro i bianconeri. Notaristefano? Si è mosso bene. Ha fatto partire dei cross interessanti dandoci qualità e fisicità, come mostrato in occasione del secondo gol che è giunto sugli sviluppi di una palla inattiva”.

Ivan Calabrese