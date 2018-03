Primavera, che beffa: sconfitta nel recupero con la Juventus Non basta un gol di Pinto (il secondo in due gare) per evitare la sconfitta

Juventus - Benevento 2-1

Juventus (4-3-3): Busti; Kameraj, Delli Carri, Capellini, Anzolin; Fernandes, Morrone, Nicolussi Caviglia (18'st Vogliacco); Del Sole (39'st Montaperto), Petrelli (1'st Kulenovic), Morachioli (21'st Portanova). A disp: Lonoce, Siano, Zanandrea, Muratore, Abreu de Freitas, Pereira Ferrao, Narciso da Costa Campos, Merio, Galvagno, Menichini.

Benevento (3-5-2): Valzone; Rutjens, Sparandeo, De Caro; Cavaliere (11'st Santarpia), Notaristefano, Cuccurullo (45'st Eletto), Volpicelli (42'st Ziello), Rillo (11'st Parisi); Pinto, Donnarumma. A disp: Barone, Migliarotti, Marchetti, Giobbe, Cannavaro, Ronga, Chiacchio, Conte, Casillo.

Marcatori: 3'st Kulenovic (J), 32'st Pinto su rig. (B), 50'st Montaperto (J)

Quanto rammarico per il Benevento nella seconda giornata del torneo di Viareggio. I giallorossi, reduci dalla vittoria ottenuta contro l'Euro New York, sono stati sconfitti nei minuti di recupero dalla Juventus. Nel corso del primo tempo i bianconeri si sono resi più volte pericolosi con Del Sole e Petrelli. La truppa di Romaniello si è fatta vedere con delle timide azioni, anche se al 45' sono andati vicinissimo al vantaggio con Sparandeo che da pochi passi non è riuscito a trovare il tap in vincente. Nella ripresa la Juventus è passata in vantaggio dopo soli tre minuti con Kulenovic, il quale è stato bravo a capitalizzare un assist di Del Sole. Al 16' si è fatto vedere Pinto, ma si è rivelato impreciso da buona posizione. Al 32' è arrivato il gol, grazie a un calcio di rigore procurato e trasformato dallo stesso Pinto. La sfida si stava indirizzando verso l'uno a uno, risultato più che positivo per il Benevento, ma al 50' è arrivata la beffa con Montaperto che ha siglato la rete del definitivo 2-1. E' un risultato difficile da digerire per gli stregoni che domenica scenderanno in campo per l'ultima giornata della fase a gironi contro il Rijeka.

Ivan Calabrese