Torneo di Viareggio, domani l'ultimo atto della fase a gironi Per il Benevento sarà d'obbligo vincere per tentare il passaggio del turno

Domani mattina il Benevento sarà impegnato nell'ultimo atto della fase a gironi del torneo di Viareggio. Dopo aver trionfato sull'Euro New York ed essere stati sconfitti nel recupero dalla Juventus, i giallorossi avranno l'obbligo di vincere per poter sperare nella qualificazione alle fasi finali (passeranno le migliori sei seconde dei dieci gironi). L'avversaria sarà il Rijeka. Si prevede un incontro duro, ma i sanniti cercheranno di gettare il cuore oltre l'ostacolo per ottenere un risultato storico e meritato per quanto visto nelle prime due gare. Il fischio d'inizio è fissato alle 11 sul sintetico del Ferdeghini di La Spezia.

Ivan Calabrese