Benevento, riposo forzato per la Primavera Tutte le altre hanno dato vita alla seconda giornata. I giallorossi mercoledì andranno a Napoli

Quest'oggi la Primavera ha assistito alla seconda giornata di campionato da spettatrice. A causa del numero dispari di compagini presenti nel girone, ogni formazione a turno deve fermarsi e per i giallorossi è toccato proprio oggi. Nello spogliatoio della truppa allenata da Pasquale Bovienzo c'è tanto entusiasmo dopo l'ottimo successo maturato sabato scorso contro il Frosinone. Il Benevento è sceso in campo con ben otto 2001, sottolineando l'importanza di un progetto che dura da svariati anni e che ha portato questo gruppo solido dall'under 16 alla Primavera attraverso tante soddisfazioni. L'assenza del calcio giocato, però, durerà poco: mercoledì i sanniti si recheranno a Napoli per dare vita al primo turno della Coppa Italia di categoria. Un banco di prova davvero importante che testerà al meglio la condizione dei giovani giallorossi.

Ecco i risultati maturati quest'oggi:

Ascoli – Crotone 3-0

Frosinone – Cosenza 3-1

Lazio – Pescara 2-1

Lecce – Foggia 5-4

Livorno – Perugia 0-0

Riposa: Benevento

La classifica: Ascoli e Lazio 6, Livorno 4, Benevento, Lecce, Frosinone e Crotone 3, Perugia 1, Pescara, Foggia e Cosenza 0