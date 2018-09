Primavera, il Benevento di scena a Crotone La gara si giocherà domani con fischio d'inizio fissato alle 11

E' partita questa mattina la spedizione della Primavera del Benevento in quel di Crotone, dove scenderà in campo per la terza giornata di campionato. I giallorossi nello scorso weekend hanno riposato, anche se sono comunque in "palla" per aver giocato in Tim Cup contro il Napoli mercoledì scorso arrivando anche ai supplementari. Quella di domani sarà una gara complicata per la truppa di Bovienzo, la quale farà di tutto per portare a casa un risultato positivo. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11.

Ecco i convocati:

PORTIERI: Carriero e Picerno;

DIFENSORI: De Caro, Peluso, Pastina, De Siena, Di Ronza, Rillo.

CENTROCAMPISTI: Cuccurullo, Nembot, Sanogo, Russo, Onda, Balsamà, Fall;

ATTACCANTI: Pinto, Di Serio, Dublino, Mancino, Rimoli, Santarpia.

Ecco il programma della terza giornata:

Crotone – Benevento

Foggia – Frosinone

Livorno – Ascoli

Perugia – Cosenza

Pescara – Lecce

Riposa: Lazio

La classifica: Ascoli, Livorno e Lazio 6, Benevento, Lecce, Frosinone e Crotone 3, Pescara, Foggia, Perugia e Cosenza 0