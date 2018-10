Primavera, big match tra Benevento e Lazio Le due squadre si sfideranno domani sul sintetico dell'Avellola

La quarta giornata di campionato offre un big match particolare. A sfidarsi all'Avellola, infatti, saranno le compagini di Benevento e Lazio. I capitolini sono reduci da una retrocessione, per tale motivo vengono considerati tra i favoriti per il ritorno in Primavera 1. I giallorossi non sono da meno, quindi si prevede un incontro molto combattuto e ricco di colpi di scena. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 15. Per l'occasione Bovienzo ha convocato 23 calciatori. Eccoli:

PORTIERI: Carriero, Picerno, Andrei;

DIFENSORI: De Caro, Peluso, Pastina, De Siena, Di Ronza, Rillo;

CENTROCAMPISTI: Cuccurullo, Nembot, Sanogo, Mirante, Onda, Balsamà, De Luca, Fall;

ATTACCANTI: Santarpia, Pinto, Di Serio, Dublino, Mancino, Rimoli.

Ecco il programma della quarta giornata:

Ascoli – Foggia

Benevento – Lazio

Cosenza – Pescara

Frosinone – Perugia

Lecce – Livorno

Riposa: Crotone

La classifica: Ascoli 9, Lazio, Frosinone e Livorno 6, Benevento e Crotone 4, Pescara, Lecce e Perugia 3. Foggia e Cosenza 0

Ivan Calabrese